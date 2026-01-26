Поиск

Энергетики установили все временные опоры ЛЭП на месте аварии под Мурманском

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Временные опоры, которые обеспечат подключение потребителей в Мурманске и Североморске, где с 23 января происходят перебои электроснабжения из-за обрушения пяти опор ЛЭП, установлены, сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис по итогам заседания оперативного штаба.

"На данный момент временные опоры установлены, остается монтаж последнего провода, далее энергетики будут пробовать подключение. По прогнозу "Россетей" работы могут завершить завтра", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

В понедельник утром Чибис заявил, что, по оптимистичной оценке, подключение по временной схеме займет не менее суток, выполнение полного объема восстановительных работ - не менее недели.

Ранее сообщалось, что в Мурманской области действует режим ЧС. 23 января в 7 км от Мурманска произошло обрушение пяти опор ЛЭП. Это привело к перебоям с электроснабжением Мурманска и соседнего Североморске, главной базы Северного флота, а впоследствии к нарушениям теплоснабжения и водоснабжения, которые уже устранены.

