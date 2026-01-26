В Мурманске и Североморске в 80% жилфонда электроснабжение уже стабильно

В остальных жилых домах периодически отключают свет

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - В Мурманске и ЗАТО Североморск стабильное электроснабжение после аварии 23 января наладили в 80% домов, сообщила "Интерфаксу" заместитель губернатора Мурманской области Ольга Вовк.

"По состоянию на 09:00 по Москве 26 января, 80% всех домов Мурманска и ЗАТО Североморск подключены к стабильному электроснабжению. Остальные 20% также остаются с электроэнергией, но попадают под ротацию для сохранения мощностей на корректное функционирование жизненно важных объектов, запитанных в рамках энергорайонов, имеющих дефицит, - сказала она. - Ситуация с переключениями постоянно меняется, так как меняется нагрузка на сетях".

Губернатор Андрей Чибис ранее 26 января призвал энергетиков ПАО "Россети Северо-Запад" выдерживать заявленный график 6-часовой ротации потребителей, который призван поочередно подключать и отключать потребителей в Мурманске и Североморске.

"Я убедительно прошу наших энергетиков отнестись (ответственно - ИФ) к теме ротации. Руководством "Россетей" было объявлено про 6-часовую ротацию, но она не была выдержана (...) и, к сожалению, есть дома, которые по 10-20 часов без электричества", - заявил Чибис.

Ожидается, что работа по подключению по временной схеме займет не менее суток, выполнение полного объема восстановительных работ - не менее недели.

В Мурманской области действует режим ЧС. 23 января в 7 км от Мурманска упали пятя опор ЛЭП. Это привело в Мурманске и соседнем Североморске, главной базе Северного флота, к перебоям в электроснабжении и, впоследствии, к нарушениям теплоснабжения и водоснабжения, уже устраненным.