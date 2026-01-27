Поиск

Энергетики смонтировали ЛЭП на временных опорах для подключения Мурманска и Североморска

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Специалисты выполнили монтаж линии электроснабжения на временных опорах, которые обеспечат подключение потребителей в Мурманске и Североморске, где с 23 января наблюдаются перебои в электроснабжении из-за обрушения пяти опор ЛЭП, сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

"Специалисты начинают подавать напряжение в тестовом режиме. Если все пройдет по плану, далее будет произведена подача необходимой мощности для восстановления электроснабжения отключенных потребителей в Мурманске и Североморске", - написал глава региона в своем телеграм-канале во вторник.

Он отметил, что работа по установке постоянных опор продолжается.

В свою очередь Минэнерго России сообщило, что в Мурманской области введенные ранее ограничения сняты и энергоснабжение потребителей в регионе восстановлено.

"Минэнерго России продолжает координировать работу предприятий электроэнергетики и региональных органов власти для обеспечения надежного и бесперебойного энергоснабжения", - говорится в сообщении министерства.

Ранее сообщалось, что в Мурманской области действует режим ЧС. 23 января в 7 км от Мурманска обрушились пять опор ЛЭП. Авария произошла на сетях ПАО "Россети Северо-Запад". Это привело в Мурманске и соседнем Североморске, главной базе Северного флота, к перебоям в электроснабжении и, впоследствии, к нарушениям теплоснабжения и водоснабжения, уже устраненным.

В понедельник утром губернатор Мурманской области сообщал, что при оптимистичном сценарии работа по подключению по временной схеме займет не менее суток, выполнение полного объема восстановительных работ - не менее недели.

