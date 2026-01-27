Все школы и детсады Мурманска и Североморска в среду вернутся к штатной работе

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Учреждения образования Мурманска и Североморска, в которых с 23 января по 27 января было нарушено энергоснабжение, постепенно возвращаются к работе в штатном режиме, сообщило министерство образования и науки Мурманской области.

Со среды к штатной работе возвращаются все школы и детские сады в обоих городах.

Среди учреждений среднего профессионального образования в дистанционном формате в Мурманске остаются только три колледжа: педагогический, строительный и индустриальный (корпус в жилом районе Росляково).

По оценкам Минобрнауки Мурманской области, все образовательные организации двух городов вернутся к штатной работе с четверга, 29 января.

Ранее во вторник губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил о восстановлении электроснабжения Мурманска в полном объеме, а затем - Североморска.

Таким образом, восстановлено снабжение обоих городов Мурманской области, пострадавших от перебоев в результате аварии на сетях ПАО "Россети Северо-Запад".

Энергетики выполнили восстановительные работы с использованием временных опор на линии электропередачи, которая питает северо-восток Мурманска и Североморск. Специалисты продолжают работы по установке постоянных опор.

В Мурманской области действует режим ЧС. 23 января в 7 км от Мурманска произошло обрушение пяти опор ЛЭП. Это привело в Мурманске и соседнем Североморске, главной базе Северного флота, к перебоям в электроснабжении и, впоследствии, - к нарушениям теплоснабжения и водоснабжения, уже устраненным.