Житель Брянской области ранен после атаки дронов

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о ранении мирного жителя в селе Полевые Новоселки в результате атаки украинских беспилотников.

ВСУ атаковали дронами-камикадзе, пострадавший получил минно-взрывную травму, написал Богомаз в своем телеграм-канале глава региона утром в понедельник. Мужчина госпитализирован.

Глава региона добавил, что полностью уничтожен гражданский легковой автомобиль.

В ночь на воскресенье украинские беспилотники атаковали Старый Оскол, повреждены три многоквартирных дома и автомобиль. Также в результате атаки БПЛА был поврежден многоквартиный дом в Славянске-на-Кубани. В Белгородской области дрон атаковал грузовик, пострадал водитель.

Накануне Минобороны РФ сообщало об уничтожении украинского беспилотника над Брянской областью