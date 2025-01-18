Поиск

В Азербайджане зафиксирован первый случай заражения вирусом оспы обезьян

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - В Азербайджане выявлен первый случай заражения вирусом оспы обезьян, пациент госпитализирован.

Как говорится в совместном заявлении министерства здравоохранения и Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TABIB), 22-летний гражданин Азербайджана в период с 2 по 11 января текущего года находился в туристической поездке за границей. Через несколько дней после возвращения он обратился в одну из клиник Баку с жалобами на слабость, повышенную температуру, пузырчатую сыпь в области гениталий, увеличение лимфатических узлов и мышечные боли.

"Врач-инфекционист, заподозривший у пациента заражение вирусом оспы обезьян, выявил в ходе сбора анамнеза, что во время поездки пациент контактировал с человеком, у которого была сыпь. Наличие симптомов послужило основанием для проведения лабораторного анализа. Результаты анализа ПЦР подтвердили наличие вируса оспы обезьян", - отмечается в заявлении.

В миреВ США выявили первый случай заражения человека новым штаммом оспы обезьянЧитать подробнее

Согласно информации, пациент в настоящее время госпитализирован и проходит лечение в стационарных условиях. У членов семьи, контактировавших с больным, нет признаков заболевания. Они находятся под домашним наблюдением, организованным территориальной амбулаторной медицинской службой и санитарно-эпидемиологической службой.

"Им назначено профилактическое лечение и предоставлены необходимые медикаменты, - говорится в заявлении ведомств. - Лечебные и профилактические меры в отношении пациента и контактировавших с ним лиц продолжатся до завершения инкубационного периода".

Оспа обезьян - редкое инфекционное заболевание, наиболее распространенное в отдаленных районах Центральной и Западной Африки. Его симптомы - тошнота, температура, сыпь, зуд и боль в мышцах.

Азербайджан оспа обезьян
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: суббота, 18 января

Блинкен верит в возможность прекращения Трампом украинского конфликта

Блинкен верит в возможность прекращения Трампом украинского конфликта

Канцелярия Нетаньяху подтвердила начало реализации соглашения по Газе 19 января

Канцелярия Нетаньяху подтвердила начало реализации соглашения по Газе 19 января

Дуров пообещал следователям во Франции улучшить модерацию Telegram

Дуров пообещал следователям во Франции улучшить модерацию Telegram

Главы Пентагона и Госдепа попрощались с сотрудниками перед приходом новой администрации США

Трамп заявил, что скоро разберется в ситуации с TikTok

Трамп заявил, что скоро разберется в ситуации с TikTok

Верховный суд США поддержал закон о запрете TikTok

РФ и Иран договорились не помогать агрессорам в их действиях против одной из стран

Путин заявил, что будущее Сирии должны определять сами сирийцы

Путин заявил, что будущее Сирии должны определять сами сирийцы
Обострение палестино-израильского конфликта

Кабинет по вопросам безопасности Израиля одобрил соглашение о перемирии с ХАМАС

Кабинет по вопросам безопасности Израиля одобрил соглашение о перемирии с ХАМАС
Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе256 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне20 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5715 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2118 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау79 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии147 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов182 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });