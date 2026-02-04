В Казани отменили введенный из-за снегопада план "Буран"
Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - В Казани отменили план "Буран", введенный в конце прошлой недели для борьбы с последствиями мощного снегопада
"Буран" завершен", - сообщила мэрия города.
С 5 февраля художественные, музыкальные, спортивные школы и школы искусств, а также дома культуры и подростковые клубы возвращаются к привычному графику работы.
Школы и детские сады заработали в очном режиме с 4 февраля.
Из-за аномального снегопада школы Казани с 31 января были переведены на дистанционное обучение, в детсадах работали только дежурные группы. Была усилена работа городского транспорта и метро.