В Казани отменили введенный из-за снегопада план "Буран"

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - В Казани отменили план "Буран", введенный в конце прошлой недели для борьбы с последствиями мощного снегопада

"Буран" завершен", - сообщила мэрия города.

С 5 февраля художественные, музыкальные, спортивные школы и школы искусств, а также дома культуры и подростковые клубы возвращаются к привычному графику работы.

Школы и детские сады заработали в очном режиме с 4 февраля.

Из-за аномального снегопада школы Казани с 31 января были переведены на дистанционное обучение, в детсадах работали только дежурные группы. Была усилена работа городского транспорта и метро.