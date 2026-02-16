Прокурор Татарстана инициировал проверку жалоб на плохую уборку снега

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Прокурор Татарстана Альберт Суяргулов поручил проверить работу коммунальных служб и управляющих компаний, ответственных за уборку снега, в связи с многочисленными жалобами и сообщениями в социальных сетях, сообщило надзорное ведомство.

"Примите исчерпывающие меры в отношении ответственных лиц и приведите районы в порядок в кратчайшие сроки", - сказал он на оперативном совещании.

Прокурору Казани помимо этого поручено проверить работу регионального оператора ООО "УК ПЖКХ" на предмет неисполнения обязанностей по вывозу твердых коммунальных отходов.

Работу дворников раскритиковал и мэр Казани Ильсур Метшин.

"Обращений поступает много, и больше всего проблем - во дворах. Вчера - где-то с шести вечера до десяти - за четыре часа я не увидел ни одного дворника (...) Не знаю, какой у них режим работы, но жалобы людей на дворы совершенно обоснованы. Есть выражение - где конь не валялся, там снег валяется", - сказал он через пресс-службу.

По мнению Метшина, чистота во дворах напрямую зависит от управленческих способностей управляющих компаний.

Этой зимой с улиц Казани вывезли более 1 млн тонн снега после аномальных осадков. С начала года их выпало 128,2 мм - это больше, чем за тот же период 2024 года, одной из самых снежных зим последнего десятилетия (было 113,3 мм).