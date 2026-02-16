Поиск

Прокурор Татарстана инициировал проверку жалоб на плохую уборку снега

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Прокурор Татарстана Альберт Суяргулов поручил проверить работу коммунальных служб и управляющих компаний, ответственных за уборку снега, в связи с многочисленными жалобами и сообщениями в социальных сетях, сообщило надзорное ведомство.

"Примите исчерпывающие меры в отношении ответственных лиц и приведите районы в порядок в кратчайшие сроки", - сказал он на оперативном совещании.

Прокурору Казани помимо этого поручено проверить работу регионального оператора ООО "УК ПЖКХ" на предмет неисполнения обязанностей по вывозу твердых коммунальных отходов.

Работу дворников раскритиковал и мэр Казани Ильсур Метшин.

"Обращений поступает много, и больше всего проблем - во дворах. Вчера - где-то с шести вечера до десяти - за четыре часа я не увидел ни одного дворника (...) Не знаю, какой у них режим работы, но жалобы людей на дворы совершенно обоснованы. Есть выражение - где конь не валялся, там снег валяется", - сказал он через пресс-службу.

По мнению Метшина, чистота во дворах напрямую зависит от управленческих способностей управляющих компаний.

Этой зимой с улиц Казани вывезли более 1 млн тонн снега после аномальных осадков. С начала года их выпало 128,2 мм - это больше, чем за тот же период 2024 года, одной из самых снежных зим последнего десятилетия (было 113,3 мм).

Ильсур Метшин Татарстан Альберт Суяргулов Казань
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Москва решительно отвергает обвинения в отравлении Навального

МЧС сообщило о гибели девяти человек за неделю из-за падения снега с крыш

 МЧС сообщило о гибели девяти человек за неделю из-за падения снега с крыш

Прокуратура Ставрополья открыла горячую линию из-за проблем с водоснабжением

Бизнесмен Евгений Чичваркин заочно приговорен к девяти годам колонии

Сбой произошел в белгородском Центре обработки данных после атак ВСУ

Защита обжаловала арест вице-президента FESCO Иванова

В Сочи будут выдавать российские паспорта жителям Абхазии

 В Сочи будут выдавать российские паспорта жителям Абхазии

В Брянской области возобновилось тепло- и электроснабжение

Бастрыкин сообщил о приговоре за хищение 7 тысяч сертификатов "Детского мира"

 Бастрыкин сообщил о приговоре за хищение 7 тысяч сертификатов "Детского мира"

КС проверит возможность взыскания со страховщика убытков сверх лимита ОСАГО

 КС проверит возможность взыскания со страховщика убытков сверх лимита ОСАГО
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8425 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 135 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 70 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 137 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 462 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 82 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 429 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2515 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 274 материалов
Протесты в Гонконге Протесты в Гонконге 65 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 70 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });