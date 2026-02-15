Начальник Генштаба проинспектировал группировку "Центр" и отметил ее успехи в ДНР

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов проверил ход выполнения боевых задач группировкой войск "Центр", отметил ее успехи в ДНР, сообщили в Минобороны России.

"Подводя итоги работы, начальник Генерального штаба отметил успехи группировки войск "Центр" в освобождении Донецкой Народной Республики и поставил задачи на дальнейшие действия", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в ходе работы на пункте управления Герасимов заслушал командующего группировкой Валерия Солодчука по обстановке, сложившейся в зоне ответственности, а также доклады командующих объединениями, командиров соединений и других должностных лиц о результатах выполнения боевых задач.

"В завершении работы генерал армии Валерий Герасимов вручил государственные награды наиболее отличившимся военнослужащим и поблагодарил их за мужество и отвагу, проявленные в ходе боевых действий", - говорится в сообщении.

Ранее Герасимов сообщил, что группировка "Центр" наступает на добропольском направлении и ведет бои за несколько населенных пунктов.