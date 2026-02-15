Поиск

Минобороны заявило о создании плацдарма для дальнейшего продвижения в Запорожской области

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - После перехода под российский контроль села Цветковое создан плацдарм для дальнейшего продвижения в Запорожской области, заявило Минобороны России в воскресенье.

"Противник потерял большое количество живой силы и военную технику", - говорится в сообщении министерства.

"Несмотря на ожесточенное сопротивление противника, штурмовики группировки войск "Восток" создали плацдарм для дальнейшего освобождения территории в Запорожской области", - сказано в сообщении Минобороны.

По его данным, операцию по взятию села Цветковое провели военнослужащие 218-го танкового полка 127-й мотострелковой дивизии 5-й общевойсковой армии группировки "Восток".

В ходе операции уничтожены два пункта управления беспилотной авиацией ВСУ, проинформировало военное ведомство.

В РоссииМинобороны заявило о взятии под контроль четырех населенных пунктов в Запорожской областиЧитать подробнее

В воскресенье министр обороны РФ Андрей Белоусов направил поздравительную телеграмму военнослужащим, взявшим под контроль населенный пункт Приморское в Запорожской области, сообщили в ведомстве.

По данным Минобороны, Белоусов отметил, что российские военные продвигаются вперед, а подразделения ВСУ несут "серьезные потери".

"Белоусов поблагодарил военнослужащих за верность воинскому долгу и присяге, а также выразил уверенность, что они продолжат с честью выполнять все поставленные задачи, надежно защищать национальные интересы и обеспечивать безопасность России", - сказано в сообщении.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военнослужащие взяли под контроль населенные пункты Цветковое, Запасное, Магдалиновка и Приморское в Запорожской области.

Хроника 24 февраля 2022 года – 15 февраля 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ Запорожская область Цветковое Приморское Андрей Белоусов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Причиной нападения в челябинском храме стало замечание о "неправильном" поведении

Мужчина ранил двух женщин в одном из храмов Челябинска

Глава СКР рассказал об активном применении ИИ в работе ведомства

Массированную атаку украинских БПЛА отражают в Брянской области

Площадь пожара в поселке Волна после атаки БПЛА на Кубани превышает 2 тыс. кв. м

Бастрыкин отметил необходимость принятия дополнительных мер по борьбе с киберпреступлениями

На Земле началась магнитная буря

 На Земле началась магнитная буря

Бастрыкин сообщил, что за три года СК расследовал более 36 тыс. IT-преступлений

Hачальник Генштаба РФ заявил о значительных потерях ВСУ

 Hачальник Генштаба РФ заявил о значительных потерях ВСУ

Краснодарский край подвергся массированной атаке беспилотников
Хроники событий
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 68 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8417 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 137 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 462 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 82 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 429 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2515 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 274 материалов
Протесты в Гонконге Протесты в Гонконге 65 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 70 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 242 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });