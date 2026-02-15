Минобороны заявило о создании плацдарма для дальнейшего продвижения в Запорожской области

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - После перехода под российский контроль села Цветковое создан плацдарм для дальнейшего продвижения в Запорожской области, заявило Минобороны России в воскресенье.

"Противник потерял большое количество живой силы и военную технику", - говорится в сообщении министерства.

"Несмотря на ожесточенное сопротивление противника, штурмовики группировки войск "Восток" создали плацдарм для дальнейшего освобождения территории в Запорожской области", - сказано в сообщении Минобороны.

По его данным, операцию по взятию села Цветковое провели военнослужащие 218-го танкового полка 127-й мотострелковой дивизии 5-й общевойсковой армии группировки "Восток".

В ходе операции уничтожены два пункта управления беспилотной авиацией ВСУ, проинформировало военное ведомство.

В воскресенье министр обороны РФ Андрей Белоусов направил поздравительную телеграмму военнослужащим, взявшим под контроль населенный пункт Приморское в Запорожской области, сообщили в ведомстве.

По данным Минобороны, Белоусов отметил, что российские военные продвигаются вперед, а подразделения ВСУ несут "серьезные потери".

"Белоусов поблагодарил военнослужащих за верность воинскому долгу и присяге, а также выразил уверенность, что они продолжат с честью выполнять все поставленные задачи, надежно защищать национальные интересы и обеспечивать безопасность России", - сказано в сообщении.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военнослужащие взяли под контроль населенные пункты Цветковое, Запасное, Магдалиновка и Приморское в Запорожской области.