Гендиректора и собственника шахты "Инская" ждет суд по делу о невыплате зарплат

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - В Кемеровской области завершено расследование дела гендиректора и собственника угольной шахты "Инская" о невыплате зарплат, сообщил региональный главк СКР.

По версии следствия, заработная плата систематически не выплачивалась 405 сотрудникам с октября 2023 по декабрь 2024 года, сумму задолженности в СК оценили более чем в 77 млн рублей.

Следствие считает, что руководство предприятия имело возможность расплатиться с сотрудниками, однако этого не было сделано.

Также СК установил, что фигуранты организовали поставку угля по заниженной стоимости в адрес подконтрольной организации, зарегистрированной в другом государстве.

По данным областной прокуратуры, руководство шахты также сокрыло более 106 млн рублей от принудительного взыскания налоговыми органами.

"В целях возмещения задолженности перед потерпевшими, а также возмещения причиненного ущерба по ходатайству следствия наложен арест на имущество обвиняемых стоимостью более 42 млн рублей, а также само предприятие, стоимость которого превышает 1 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 3 ст. 145.1 УК (невыплата заработной платы), ч. 2 ст. 199.2 УК (сокрытие денежных средств организации) и ч. 2 ст. 201 УК (злоупотребление полномочиями). Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу.

Осенью 2024 года гендиректор шахты "Инская" Денис Немыкин и фактический владелец Юрий Байченко были арестованы. Весной 2025 года их перевели под домашний арест.

С июня 2025 года на шахте введена процедура банкротства - наблюдение, угледобыча на шахте прекращена, действие лицензий на угледобычу аннулировано Роснедрами.