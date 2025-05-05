Турецкую True exim назвали возможным инвестором проблемной шахты "Инская"

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Турецкая Тrue exim рассматривает возможность инвестирования в кузбасскую угольную шахту "Инская". Об этом сообщил официальный представитель шахты Александр Деревянкин в ходе судебного заседания по банкротству "Инской" в Арбитражном суде Новосибирской области в понедельник.

Он также добавил, что ведутся переговоры об инвестировании или приобретении предприятия с одной из китайских компаний, название которой не раскрывается.

"Как турецкая, так и китайская (компании - ИФ) на сегодняшний день обещают, что до конца мая (совершат сделку - ИФ). От кого поступит реальное не то, что предложение, а уже будут совершены действия по покупке либо части актива, либо инвестиций, либо по залогам каким-то другим образом (будет выстроено взаимодействие - ИФ), с теми мы (ООО "Шахта "Инская" - ИФ), и будем работать", - сказал Деревянкин.

Он отметил, что после того, как гендиректор шахты Денис Немыкин (по данным ЕГРЮЛ, владеет ООО "Шахта "Инская") был переведен из-под стражи под домашний арест "все инвесторы активизировались".

"Перед заключением под стражу генерального директора у нас не с этими, а с другими китайскими компаниями уже шли переговоры. И как только они узнали, что директора заключили под стражу, все очень быстро самоустранились. Как только изменили меру пресечения, все активизировались", - сообщил Деревянкин. Он попросил суд отложить судебное заседание по рассмотрению по существу заявления ФНС о банкротстве ООО "Шахта "Инская" на конец мая и "дать предприятию шанс".

"Если мы все-таки упадем в банкротство, это будет для нас большой проблемой (...). Если этого шанса не будет, и если они (потенциальные инвесторы - ИФ) сбегут, мы просто опустим руки и шахту затопят", - подчеркнул Деревянкин, уточнив, что стоимость имущества предприятия составляет 3,7 млрд рублей. Он также отметил, что затопление шахты чревато затоплением трех поселков и "техногенной катастрофой". Представитель шахты заверил, кто контролирующие органы и местные власти в курсе ситуации и поддерживают "Инскую".

Он подчеркнул, что предприятие "живое" и "рабочее". "Я настаиваю, нам май месяц очень нужен, чтобы были инвестиции, (...) чтобы мы рассчитались по своим долгам, в том числе с налоговой", - добавил он.

По его словам, в настоящее время на шахте за счет ее собственных средств обеспечиваются процессы, связанные с жизнеобеспечением предприятия, но "средства заканчиваются". Сама шахта "Инская" "не заинтересована затягивать процесс", однако нахождение Немыкина под домашним арестом усложняет взаимодействие с потенциальными инвесторами. "Всё (общение с Немыкиным - ИФ) только через меня. А все (инвесторы - ИФ) хотят встретиться непосредственно с единственным учредителем. Не так, что просто по телефону поговорить - все-таки речь о больших деньгах идет", - отметил Деревянкин.

Присутствующие в суде представители ФНС и Генпрокуратуры не возражали против отложения рассмотрения и оставили этот вопрос на усмотрение суда. В свою очередь, суд в очередной раз отложил разбирательство, теперь до 28 мая.

Судья Юлия Агеева подчеркнула, что "отложение связано только со спецификой деятельности организации (шахты "Инской" - ИФ)". Она также добавила, что это "последний шанс", которым предприятие может воспользоваться, и потребовала предоставить к следующему заседанию не договор о намерениях, а договор о купле-продаже. Если такого документа не будет, суд будет рассматривать заявление ФНС о банкротстве "Инской" по существу, предупредила судья.

В ходе заседания представитель "Инской" сообщил также, что компания больше не возражает против расчёта суммы задолженности перед ФНС. "Расчёты проверили, они верны", - отметил Деревянкин.

В середине апреля ФНС увеличила требования к "Инской" на 13% до 522 млн рублей. Сумма залога, на которую претендует ведомство, составляет 231 млн рублей.

Сообщалось также, что с ноября 2023 по июль 2024 года перед примерно 400 работниками "Инской" образовалась задолженность по зарплате на сумму свыше 65 млн рублей. Немыкин обещал погасить долги сначала 28 октября, потом 4 ноября, однако не выполнил обещание.

Осенью 2024 года Немыкина и фактического владельца шахты Юрия Байченко арестовали, 17 марта суд изменил им меру пресечения и перевел под домашний арест.

Помимо обвинения по ч.3 ст.145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы), по версии следствия, с октября 2023 года по октябрь 2024 года Немыкин и Байченко поставляли уголь по цене ниже рыночной, причинив "Инской" ущерб в размере более 54 млн рублей, "что повлекло наступление тяжких последствий для угольного предприятия, выразившихся в невозможности осуществления текущих платежей". По данным Генпрокуратуры, "Инская" до настоящего времени не решает вопрос с задолженностью по зарплате.

В ходе рассмотрения иска о собственном банкротстве, "Инская" неоднократно анонсировала сделку по приобретению предприятия китайской компанией, однако в марте выяснилось, что сделка не состоялась. Также в марте "Инская" в суде заявила о готовящейся продаже актива другому покупателю, название которого не раскрывалось.

В октябре 2024 года Немыкин сообщал, что "Инская" добывает премиальный низкозольный уголь марки Д, особенностью которого является низкое содержание фтора и фосфора. Концентрат, полученный из такого угля, является наиболее подходящим сырьем для полукоксования, ферросплавных заводов, производства кремния с низким содержанием оксида железа и оксида алюминия. По данным Немыкина, уголь такого качества имеется лишь на нескольких предприятиях РФ.

True exim Jsc, согласно ее официальному сайту, имеет центральный офис в Стамбуле (Турция). Компания торгует, в том числе, углем (антрацит, энергетический и коксующийся уголь), металлом, железной рудой. В числе регионов, где компания торгует указанными товарами, указаны Турция и другие азиатские страны, Европа, Северная Африка. Кроме того, True exim торгует сельхозпродукцией (пшеницей, кукурузой, подсолнечником, шротом, отрубями), оказывает логистические и инжиниринговые услуги.