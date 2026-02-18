Поиск

Костин призвал ускорить легализацию рынка криптовалют в РФ

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Необходимо ускорить легализацию рынка криптовалют в России, в том числе для упрощения проведения внешнеторговых расчетов, заявил глава ВТБ Андрей Костин в ходе форума "Кибербезопасность в финансах".

"Нужно как можно быстрее обелять (трансграничные - ИФ) расчеты в этой валюте. У нас очень большое количество клиентов, даже крупных экспортеров, просят: дайте нам белый способ расчетов в криптовалюте. Нам нужно создавать биржи, всё равно от криптовалют не уйти, их нужно вводить в оборот как можно быстрее", - сказал Костин.

С 1 сентября 2024 года вступил в силу закон, который в рамках экспериментального правового режима (ЭПР) под контролем ЦБ позволяет участникам ВЭД использовать криптовалюту в качестве средства платежа во внешнеторговой деятельности. ЭПР используется крайне ограниченно, многие его участники не были готовы инвестировать столько, чтобы обеспечить все его требования, либо просто не могли этого сделать, заявлял ранее первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин.

ЦБ в конце декабря 2025 года сообщил, что направил в правительство концепцию регулирования криптовалют в России. Она предполагает, что цифровые валюты и стейблкойны признаются валютными ценностями, их можно покупать и продавать, но ими нельзя расплачиваться внутри страны. Согласно концепции, совершать операции с криптовалютами можно будет возможно через текущую инфраструктуру: биржи, брокеры и доверительные управляющие смогут действовать на основании имеющихся лицензий. Отдельные требования будут установлены только для специальных депозитариев и криптообменников.

Квалифицированные инвесторы смогут приобретать криптоактивы без ограничений, а для неквалифицированных инвесторов покупка будет разрешена в пределах 300 тыс. руб. в год через одного посредника.

Ожидается, что законопроект будет внесен в Госдуму в марте и принят в весеннюю сессию, сообщил ранее замминистра финансов Иван Чебесков.

Ответственность за нелегальную деятельность посредников на рынке криптовалют по аналогии с ответственностью за нелегальную банковскую деятельность предлагается ввести с 1 июля 2027 года, отмечал ЦБ.

Иван Чебесков ВТБ Андрей Костин
