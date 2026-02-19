В Кузбассе завершилась проверка всех роддомов

Чаще всего нарушения выявлялись в ведении документов

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - В Кемеровской области межведомственная комиссия, организовавшая проверку всех родильных отделений региона после смерти девяти младенцев в Новокузнецке, обнаружила ряд нарушений, сообщила администрация области. Проверку провели во всех 12 родильных отделениях и двух перинатальных центрах Кузбасса.

"Мы увидели ряд недочетов. Однако большинство из них не создавали рисков для пациентов. Так, наиболее часто выявлялись нарушения правил заполнения и ведения документации, в том числе рекомендаций при выписке и карт скрининга. Кроме того, в историях болезни встречалось отсутствие заключительных клинических диагнозов и оценки исследований в послеродовом периоде", - заявила начальник отдела по контролю качества и безопасности медицинской деятельности, разработки и реализации программ в сфере здравоохранения в Минздраве Кузбасса Наталья Салахбекова.

В некоторых медучреждениях обнаружили нарушения требований к организации и проведению внутреннего контроля качества работы.

Также установлено, что есть трудности в работе роддомов, "связанные с недостатками материально-технического обеспечения". Часть необходимого оборудования планируется приобрести до конца 2026 года.

По результатам проверки были составлены акты о зафиксированных недочетах.

Министр здравоохранения Кузбасса Андрей Тарасов сообщил, что было принято решение о внедрении единой системы контроля качества в медицинских организациях области.

За новогодние праздники 2026 года в Новокузнецком роддоме № 1 умерли девять младенцев. В феврале СКР уточнил, что в январе там умерли десять детей.

Следствие полагает, что смерть детей могла наступить от внутрибольничной инфекции "в результате несоблюдения руководством и врачами больницы санитарно-эпидемиологических норм".

Главврачу больницы, при которой работает роддом № 1, Виталию Хераскову было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 293 УК (халатность, повлекшая по неосторожности смерть десяти лиц), заведующему отделением реанимации и интенсивной терапии для новорожденных и недоношенных детей Алексею Эмиху - по ч. 2 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

19 января стало известно, что суд остановил на 90 суток деятельность акушерского стационара N1 ГАУЗ "Новокузнецкая городская клиническая больница № 1" из-за нарушений.