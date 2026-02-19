Поиск

В Кузбассе завершилась проверка всех роддомов

Чаще всего нарушения выявлялись в ведении документов

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - В Кемеровской области межведомственная комиссия, организовавшая проверку всех родильных отделений региона после смерти девяти младенцев в Новокузнецке, обнаружила ряд нарушений, сообщила администрация области. Проверку провели во всех 12 родильных отделениях и двух перинатальных центрах Кузбасса.

"Мы увидели ряд недочетов. Однако большинство из них не создавали рисков для пациентов. Так, наиболее часто выявлялись нарушения правил заполнения и ведения документации, в том числе рекомендаций при выписке и карт скрининга. Кроме того, в историях болезни встречалось отсутствие заключительных клинических диагнозов и оценки исследований в послеродовом периоде", - заявила начальник отдела по контролю качества и безопасности медицинской деятельности, разработки и реализации программ в сфере здравоохранения в Минздраве Кузбасса Наталья Салахбекова.

В некоторых медучреждениях обнаружили нарушения требований к организации и проведению внутреннего контроля качества работы.

Также установлено, что есть трудности в работе роддомов, "связанные с недостатками материально-технического обеспечения". Часть необходимого оборудования планируется приобрести до конца 2026 года.

По результатам проверки были составлены акты о зафиксированных недочетах.

Министр здравоохранения Кузбасса Андрей Тарасов сообщил, что было принято решение о внедрении единой системы контроля качества в медицинских организациях области.

За новогодние праздники 2026 года в Новокузнецком роддоме № 1 умерли девять младенцев. В феврале СКР уточнил, что в январе там умерли десять детей.

Следствие полагает, что смерть детей могла наступить от внутрибольничной инфекции "в результате несоблюдения руководством и врачами больницы санитарно-эпидемиологических норм".

Главврачу больницы, при которой работает роддом № 1, Виталию Хераскову было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 293 УК (халатность, повлекшая по неосторожности смерть десяти лиц), заведующему отделением реанимации и интенсивной терапии для новорожденных и недоношенных детей Алексею Эмиху - по ч. 2 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

19 января стало известно, что суд остановил на 90 суток деятельность акушерского стационара N1 ГАУЗ "Новокузнецкая городская клиническая больница № 1" из-за нарушений.

Хроника 13 января – 19 февраля 2026 года Гибель младенцев в новокузнецкой больнице
Кузбасс Минздрав Новокузнецк Андрей Тарасов Кемеровская область Наталья Салахбекова
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Шохин назвал шаг снижения ставки ЦБ в 0,5 п.п. недостаточным для возобновления инвестиций

Минздрав считает возможной продажу ряда лекарств через "Почту" при отсутствии альтернатив

 Минздрав считает возможной продажу ряда лекарств через "Почту" при отсутствии альтернатив

Министр культуры Башкирии Шафикова арестована в Москве

 Министр культуры Башкирии Шафикова арестована в Москве

Директор ФСБ считает политику Telegram попустительством преступлениям

 Директор ФСБ считает политику Telegram попустительством преступлениям

Крыша одного из цехов предприятия "Моторинвест" обрушилась в Липецкой области

Краснов заявил о нехватке в России более 3,5 тысяч мировых и федеральных судей

Путин попросил ВС следить за сроками рассмотрения дел лиц, содержащихся под стражей

Российские суды удовлетворяют почти 90% ходатайств следствия об аресте

 Российские суды удовлетворяют почти 90% ходатайств следствия об аресте

Инфляционные ожидания россиян в феврале снизились до 13,1%

Лавина сошла в Архызе, засыпав несколько зданий и автомобилей
Хроники событий
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 83 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 19 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 93 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 140 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8458 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 278 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 243 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2516 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 430 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 337 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 135 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });