Лавров выразил соболезнования Ван И в связи с гибелью китайских туристов на Байкале

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел России Сергей Лавров направил соболезнования министру иностранных дел Китая Ван И в связи с гибелью китайских туристов на озере Байкал 20 февраля, сообщил в субботу сайт МИД РФ.

"Лавров подчеркнул, что российскими компетентными органами ведется полноформатное расследование этого происшествия, о результатах которого Пекин будет незамедлительно проинформирован", - говорится в сообщении.

Министр выразил слова искреннего сочувствия родственникам погибших и надежду, что прискорбный инцидент не окажет негативного воздействия на позитивную динамику двусторонних туристических обменов.

20 февраля "УАЗ" с туристами из КНР провалился под лед Байкала. Спасатели при обследовании места провала обнаружили тела семи человек. По данным МЧС, во время движения автомобиль попал в ледовый разлом шириной 3 м. Глубина в месте происшествия составляет 18 м.

Следователи установили личность всех погибших, в их числе 44-летний местный житель, супружеская пара из КНР, их 14-летний ребенок и родственница. Они прибыли как самостоятельные туристы.

По данным Ассоциации туроператоров России, группа китайских туристов не оформляла экскурсию через туроператоров, а договорилась о поездке с местным жителем.

Расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) и ч. 3 ст. 293 (халатность) УК РФ.