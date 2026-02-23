Поиск

Власти Иркутской области решают вопрос с вывозом туристов с острова Ольхон

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Власти подсчитывают количество туристов, которые заехали на остров Ольхон на своих автомобилях по льду Байкала, несмотря на запрет, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем телеграм-канале.

"Эти люди выехали на лед, нарушив существующие запреты. Они должны понимать зону своей ответственности. Количество таких гостей на Ольхоне сейчас подсчитывают. Организовать их доставку до материка по льду вместе с личным транспортом невозможно. Вывозить будем только людей при помощи хивусов (суда на воздушной подушке - ИФ)", - написал он.

Кобзев отметил, что поручил организовать временные стоянки для автомобилей туристов, заехавших на Ольхон. Там они останутся до момента, пока не будет открыта ледовая переправа, а случае, если специалисты не разрешат запустить ледовую дорогу, то до момента работы парома.

Глава региона также сообщил, что обследование льда Байкала продолжится, чтобы оценить возможность обустройства переправы в другом месте.

Кроме того, рассматривается вопрос доставки на Ольхон предметов первой необходимости и вывоза оттуда различных отходов.

Трагедия с туристами на Байкале

20 февраля "УАЗ" с туристами из КНР провалился под лед Байкала. Спасатели при обследовании места провала обнаружили тела семи человек. По данным МЧС, во время движения автомобиль попал в ледовый разлом шириной 3 м. Глубина в месте происшествия составляет 18 м.

Генконсульство КНР в Иркутске уведомлено о произошедшем.

Следователи установили личность всех погибших, в их числе 44-летний местный житель, супружеская пара из КНР, их 14-летний ребенок и родственница. Они прибыли как самостоятельные туристы.

По данным Ассоциации туроператоров России, группа китайских туристов не оформляла экскурсию через туроператоров, а договорилась о поездке с местным жителем.

Расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) и ч. 3 ст. 293 (халатность) УК РФ.

