Песков сообщил о встрече Путина с вдовами геройски погибших спецназовцев

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин продолжил программу мероприятий в День защитника Отечества встречей с вдовами героически погибших российских спецназовцев, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Владимир Путин встретился в Кремле с вдовами геройски погибших военнослужащих Сил специальных операций Вооруженных сил России", - сказал он.

Ранее сообщалось, что Путин вручил государственные награды военнослужащим, удостоенным звания Героя России и ордена Мужества. Церемония награждения прошла в представительском кабинете президента в Кремле.