Хуснуллин заявил, что нет единой для всех регионов формулы для тарифов в ЖКХ

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Для каждого региона должны быть приняты разные тарифные решения для решения проблем в жилищно-коммунальном хозяйстве (ЖКХ), заявил телеканалу "Россия 24" вице-премьер Марат Хуснуллин.

"Сказать, что у нас есть формула решения всех проблем (в ЖКХ - ИФ) по всей стране - нет такой формулы. Потому что в регионах разные ситуации, разные тарифные решения", - сказал он.

Отвечая на вопросы об ответственности за тарифную политику, он напомнил, что тарифами в ЖКХ занимаются региональные власти.

"Какие-то регионы у нас сделали излишние тарифы, и сейчас проверяют, есть ли там нарушения. Какие-то регионы из года в год не добирали тарифы. И из-за этого у них предприятия жилищно-коммунального хозяйства находятся в убыточном состоянии и, соответственно, не могут оказывать качественные услуги и заменять изношенную инфраструктуру", - подчеркнул вице-премьер.

Он напомнил, что для решения проблемы в регионах в тарифах сейчас учитывают инвестиционную составляющую, то есть необходимость определенный процент собранных денег отправлять на модернизацию инфраструктуры.

Кроме того, Хуснуллин обратил внимание на появление инвестиционных программ у предприятий коммунального хозяйства, а также рост собираемости платежей за ЖКХ до 100%.

"Это значит, что у ЖКХ появились определённые деньги на модернизацию жилищно-коммунального хозяйства", - заверил вице-премьер.

Также он отметил что существует федеральная программа модернизации коммунальной инфраструктуры, которая предусматривает прямое финансирование при условии софинансирования со стороны регионов, используются инвестиционные бюджетные кредиты.

"Мы целый комплекс мер, стимулирующих регионы к инвестированию в ЖКХ приняли за прошедший год. (...) Наша работа на федеральном уровне - это как раз нормативно-законодательная инициатива. А исполнение, тарифы и реализация - это уже непосредственно в регионах", - резюмировал Хуснуллин.