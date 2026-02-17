Еще одного пациента с оспой обезьян выписали из подмосковной больницы

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Второго госпитализированного с оспой обезьян выписали из Домодедовской больницы, сообщает пресс-служба медучреждения во вторник.

В настоящее время в больнице остается один пациент с таким диагнозом, говорится в сообщении.

Состояние больного удовлетворительное, уточнили в пресс-службе.

15 февраля в медучреждении заявили, что первого пациента, который был госпитализирован в начале февраля, выписали после выздоровления. Лечение продолжили два пациента с клиническими проявлениями и подверженным диагнозом "оспа обезьян", сообщалось тогда.

О первом случае госпитализации пациента с оспой обезьян Домодедовская больница объявила 1 февраля.

Оспа обезьян - редкое инфекционное заболевание, наиболее распространенное в отдаленных районах Центральной и Западной Африки.