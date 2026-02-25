Песков счел, что Путину, Трампу и Зеленскому стоит встречаться только для финализации договоренностей

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Президентам России, США и Украины Владимиру Путину, Дональду Трампу и Владимиру Зеленскому стоит встречаться только для того, чтобы финализировать договоренности, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Наверное, здесь стоит согласиться, что трем президентам стоит встречаться, только если финализировать договоренности, или, как говорят американцы, сделку, это, наверное, действительно так. Но что касается перспектив организации встречи президента России и Зеленского, ну, пока давайте ограничимся тем, что вспомним его (Зеленского - ИФ) заявления за последнюю неделю - с чем Украина никогда не согласится, на что она не пойдет, что она намерена делать дальше и так далее", - сказал Песков в интервью автору информационной службы "Вести" Павлу Зарубину.

Так пресс-секретарь прокомментировал заявление спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа о том, что американцы надеются на встречу Путина и Зеленского, которая должна состояться перед трехсторонней встречей.

Песков добавил: "Просто даже не надо анализировать их (заявления - ИФ), просто надо вспомнить и задаться вопросом - есть ли смысл встречаться на высшем уровне, если киевский режим по-прежнему сохраняет такую позицию".

При этом на уточняющий вопрос, остается ли в силе предложение Зеленскому приехать в Москву, если он хочет что-то обсудить, Песков сказал: "Да, это было слово президента Путина, он всегда держит свое слово".