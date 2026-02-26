Москва ждет сигнала от Кубы о восстановлении сообщения

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Россия готова к восстановлению авиасообщения с Кубой в этом году, но нужны решения и с другой стороны, заявил глава Минтранса Андрей Никитин.

"Я не могу сказать, потому что это зависит от властей соответствующих стран, от наличия топлива на Кубе, возможности дозаправки. Со своей стороны, мы этого хотим, мы к этому готовы, нам нужны решения той стороны", - сказал министр журналистам, отвечая на вопрос, ожидать ли в этом году возобновления авиасообщения с Кубой.

Власти Кубы 9 февраля предупредили авиакомпании о приостановке заправки самолетов авиатопливом с 10 февраля по 11 марта из-за энергетического кризиса, вызванного нападением США на Венесуэлу. Самолетам, выполняющим дальнемагистральные рейсы из Кубы, придется делать остановку после вылета с острова для дозаправки в других аэропортах Карибского бассейна.

После этого Росавиация объявила о приостановке полетов на Кубу из-за трудностей с заправкой самолетов. В Российском союзе туриндустрии сообщили, что организованные туристы, которые купили туры на Кубу с вылетами в феврале-марте, смогут выбрать альтернативное направление для отдыха или вернуть деньги.

11 февраля Минэкономразвития рекомендовало туроператорам остановить продажу туров на Кубу до нормализации обстановки в стране.