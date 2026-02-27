Космонавты начали отрабатывать выход в открытый космос с роботом-помощником

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Космонавты Петр Дубров и Анна Кикина приступили к тренировкам по управлению антропоморфным роботом "Теледроид", предназначенным для помощи в работе на внешней поверхности МКС, сообщили в Центре подготовки космонавтов (ЦПК).

"Опытный образец экспериментального робота нового поколения прошел серию испытаний, и теперь специалисты Центра проводят тренировки с космонавтами для отработки задач научной программы", - говорится в сообщении.

Использование робота позволит снизить риски и затраты, связанные с выходом людей в открытый космос. "Теледроид" способен выдерживать вакуум, радиацию и перепады температур.

Система управления - задающее устройство копирующего типа, в которое облачается космонавт, и очки виртуальной реальности, будет находиться внутри станции, а самого робота впервые установят на внешней поверхности российского сегмента МКС.

Предполагается, что "телеуправляемый андроид" сможет работать как в автоматическом, так и в ручном режиме. Кроме того, впервые будет использоваться голосовое управление его действиями.

"В работе устройства предусмотрено три режима работы: автоматический, копирующий - самый трудоёмкий для космонавтов, и супервизорный, при котором управление происходит голосовыми командами. При супервизорном управлении космонавт даёт задачу, а робот, опираясь на техническое зрение, ее выполняет. Например, он может взять молоток, подать ключ или другие инструменты, совершить другие типовые операции", - сказал старший научный сотрудник ЦПК, ответственный за проведение подготовки космонавтов к эксперименту Юрий Чеботаркв.

Космонавтам предстоит выполнить работу в режиме телеуправления роботом в трех конфигурациях: в симуляции на компьютере, на котором отрабатывают сценарий в виртуальной реальности в безопасном для техники режиме; когда космонавт управляет реальным "Теледроидом", расположенном внутри российского сегмента МКС; в третьем режиме робот устанавливается на внешней поверхности станции, и космонавты могут выполнять работу с помощью копирующего управления.

Экспериментальный робот разработан АО "НПО "Андроидная техника", постановщиком эксперимента является ЦНИИмаш.

16 декабря 2025 года замначальника лаборатории ЦНИИмаш Александр Гребенщиков сообщил, что российский робот-андроид "Теледроид" отправится на МКС летом 2026 года.

У России есть опыт использования человекоподобного робота на орбите. 22 августа 2019 года на МКС отправился антропоморфный робот FEDOR. Вся запланированная научная программа была выполнена. В основном, проводимые эксперименты были связаны с отработкой мелкой моторики руки в условиях невесомости. В частности, FEDOR использовал дрель, полотенце, проводил стыковку электросоединителей и некоторые другие операции.

В июле 2024 года в ЦПК сообщали об участии космонавтов в апробации программы по применению антропоморфного робота "Марфа". Этот робот в перспективе подразумевал потенциальную возможность работы на поверхности Луны.