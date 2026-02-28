Самолеты Flydubai, выполнявших рейсы Казань-Дубай и Москва-Дубай, сели в аэропорту в Баку

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - В связи с ограничениями в воздушном пространстве региона, капитаны самолетов Flydubai, выполнявших рейсы Казань-Дубай и Москва-Дубай, совершили посадку в Международном аэропорту имени Гейдара Алиева в качестве запасного аэропорта.

"Рейс Казань-Дубай благополучно приземлился в Международном аэропорту имени Гейдара Алиева в 11:25 по местному времени (10:25 по Москве), а рейс Москва-Дубай - в 11:43 (10:43 по Москве)", - сообщила пресс-служба аэропорта.

В обоих случаях безопасность пассажиров и членов экипажа была полностью обеспечена, а посадка и последующие оперативные процессы были выполнены в соответствии с действующими международными авиационными стандартами и требованиями безопасности.

Как подчеркивает гавань, "инфраструктура Международного аэропорта имени Гейдара Алиева полностью готова к приему запасных и транзитных рейсов".