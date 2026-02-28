"Азимут" отменила ряд авиарейсов из-за ситуации на Ближнем Востоке

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Азимут" отменила ряд рейсов в связи с временным ограничением использования воздушного пространства над странами Ближнего Востока, сообщает пресс-служба авиакомпании.

"Авиакомпания Азимут информирует о отмене рейсов А45087/5088 Сочи - Дубай / Дубай - Сочи и А46087/6088 Минеральные Воды - Дубай / Дубай - Минеральные Воды на 28 февраля 2026 года в связи с временным ограничением использования воздушного пространства ОАЭ, Ирана, Ирака Бахрейна, Саудовской Аравии и Катара", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что рейс А45087 Сочи - Дубай вернулся в аэропорт вылета из-за ограничения полетов над ОАЭ и Ираном.

"Отменены рейсы А43025/3026 Краснодар - Тель-Авив / Тель-Авив - Краснодар и А45023/5024 Сочи - Тель-Авив / Тель-Авив - Сочи на 01 марта на 02 марта 2026. Решения о корректировке расписания принимаются авиакомпанией с учетом оперативной обстановки", - говорится в сообщении.

В авиакомпании уточнили, что деньги за отмененные рейсы пассажирам возвращаются в полном объеме - для этого нужно обратиться по месту приобретения авиабилетов.