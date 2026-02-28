Поиск

Отменены регулярные рейсы из Чечни в Дубай

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Рейсы из аэропорта Грозного ("Северный") в Дубай отменены в связи с закрытием воздушного пространства над Ираном, сообщили "Интерфаксу" пресс-службе аэропорта Грозный ("Северный", Чечня).

"Регулярные рейсы "Грозный-Дубай-Грозный" в настоящее время отменены - до окончания военного конфликта, то есть пока не будет открыто воздушное пространство над Ираном", - сказал собеседник агентства.

Ранее ряд российских авиакомпании также заявили об отмене рейсов из-за обострившейся ситуации на Ближнем Востоке.

В субботу Росавиация выпустила рекомендации для авиакомпаний РФ в связи с закрытием воздушного пространства рядом стран Ближнего Востока.

Грозный Иран Дубай
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Ространснадзор начал проверку авиакомпании AZUR air

Туроператоры заверили, что решают проблемы туристов, застрявших на Ближнем Востоке

 Туроператоры заверили, что решают проблемы туристов, застрявших на Ближнем Востоке

Путин в режиме ВКС обсудил с членами СБ РФ ситуацию вокруг Ирана

"Росатом" эвакуировал из Ирана 94 человека, причастных к работе на АЭС "Бушер"

 "Росатом" эвакуировал из Ирана 94 человека, причастных к работе на АЭС "Бушер"

В "Росатоме" заявили о принятии мер для безопасности сотрудников на АЭС "Бушер"

Аэрофлот отменил все субботние рейсы в Дубай и Абу-Даби

МИД РФ назвал удары США и Израиля по Ирану неспровоцированным актом вооруженной агрессии

В ЦБ РФ считают, что рано делать выводы об эффекте от повышения НДС

Веерные отключения света пройдут в ряде белгородских муниципалитетов

 Веерные отключения света пройдут в ряде белгородских муниципалитетов

Авиакомпаниям РФ дали рекомендации из-за закрытия неба рядом стран Ближнего Востока
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 71 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8534 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 99 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 142 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 431 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });