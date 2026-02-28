Отменены регулярные рейсы из Чечни в Дубай

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Рейсы из аэропорта Грозного ("Северный") в Дубай отменены в связи с закрытием воздушного пространства над Ираном, сообщили "Интерфаксу" пресс-службе аэропорта Грозный ("Северный", Чечня).

"Регулярные рейсы "Грозный-Дубай-Грозный" в настоящее время отменены - до окончания военного конфликта, то есть пока не будет открыто воздушное пространство над Ираном", - сказал собеседник агентства.

Ранее ряд российских авиакомпании также заявили об отмене рейсов из-за обострившейся ситуации на Ближнем Востоке.

В субботу Росавиация выпустила рекомендации для авиакомпаний РФ в связи с закрытием воздушного пространства рядом стран Ближнего Востока.