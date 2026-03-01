Аэропорт Калуги ввел ограничения на прием и отправку рейсов

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Временно приостановил работу Калужский аэропорт, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

"Аэропорт Калуга (Грабцево). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в своем канале в Мах в воскресенье.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, уточнил представитель ведомства.

Ранее в воскресенье сообщалось, что временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Краснодара, Геленджика и Сочи.