ФСБ задержала в Крыму подозреваемого в шпионаже в пользу Украины

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Россиянин задержан в Крыму по подозрению в передаче украинской разведке информации о расположении военных подразделений и техники РФ, по которым впоследствии наносились ракетные удары, сообщили в центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"ФСБ в Бахчисарайском районе республики Крым задержан гражданин РФ, 1988 года рождения, причастный к передаче спецслужбам Украины разведывательной информации", - говорится в сообщении ЦОС, поступившем в среду в "Интерфакс".

По данным спецслужбы, мужчина "в мессенджере Telegram инициативно установил конфиденциальные отношения с сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины для передачи ему сведений о местах дислокации военнослужащих, вооружения и военной техники вооруженных сил РФ, по которым впоследствии противником наносились удары, а также о социально-политической обстановке на полуострове в целях ее дестабилизации".

"Также он публиковал в интернет-сообществах комментарии в поддержку Украины, призывал граждан к ведению диверсионно-террористической деятельности против России, а также отрицательно высказывался в отношении руководства, жителей Крыма и военнослужащих ВС РФ, принимающих участие в специальной военной операции на Украине", - рассказали в ЦОС.

В ведомстве сообщили о возбуждении уголовных дел по ч. 2 ст. 205.2 (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности) и ст. 275 УК РФ (государственная измена в форме шпионажа).

"За последние две недели это уже шестой случай выявления и пресечения противоправной деятельности лиц, вынашивающих преступные намерения по оказанию помощи украинским спецслужбам", - отметили в ЦОС.

Там напомнили, что "спецслужбами Украины не снижается активность поиска в интернет-пространстве, социальных сетях и мессенджерах Telegram и WhatsApp потенциальных исполнителей терактов и диверсий с целью нанесения ущерба нашей стране".

"За сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией предусмотрена уголовная ответственность в соответствии с законодательством РФ вплоть до пожизненного лишения свободы", - заявили в ФСБ.

Крым ФСБ Украина
