Житель Камчатки оштрафован за финансирование экстремистской организации

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Житель Петропавловска-Камчатского выплатит штраф в размере 300 тыс. рублей за ежемесячные переводы денег общественной организации, признанной в России экстремистской, сообщает объединенная пресс-служба судов Камчатского края в четверг.

Такое решение вынес Петропавловск-Камчатский городской суд, признав его виновным по ч. 1 ст. 282.3 УК РФ (финансирование экстремистской деятельности).

Как следует из материалов уголовного дела, мужчина на протяжении полугода переводил деньги в поддержку общественной организации, которая в 2021 году была ликвидирована в России в связи с осуществлением экстремистской деятельности. Он оформил соответствующую подписку в интернете, деньги с его счета списывались ежемесячно в автоматическом режиме.

"Через некоторое время члены экстремистской организации в переписке попросили жителя Камчатки переводить деньги не в российских рублях, а в криптовалюте, так как счет, на который он переводит деньги, больше не действовал. С этим житель края не согласился и оказание материальной помощи прекратил", - говорится в сообщении.

Впоследствии о переводах стало известно сотрудникам правоохранительных органов, мужчину задержали и возбудили уголовное дело.

При вынесении приговора суд учел положительные характеристики подсудимого с места жительства и работы, отсутствие судимостей, его возраст и частичное признание вины, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств.