Москва призвала Кабул и Исламабад воздержаться от силовой конфронтации

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Москва призывает Афганистан и Пакистан воздержаться от силовой конфронтации, решать разногласия путем диалога, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы обеспокоены продолжением боестолкновений на афгано-пакистанской границе в последние дни. Вооруженные стычки, в которых были задействованы авиация, тяжелое вооружение, фиксировались практически на всем протяжении приграничной зоны расселения пуштунских племен. Имеются жертвы с обеих сторон. Страдает гражданское население, в том числе афганские беженцы, вернувшиеся на родину из сопредельных Пакистана, Ирана", - сказала она в ходе брифинга.

"Мы вновь призываем Кабул и Исламабад воздерживаться от военно-силовой конфронтации и разрешать разногласия посредством взаимоуважительного диалога", - подчеркнула Захарова.