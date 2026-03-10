Гладков сообщил о двоих раненых в результате атаки дрона 9 марта

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о двух пострадавших от удара дрона в селе Ясные Зори Белгородского округа 9 марта.

"В районе села Ясные Зори в результате атаки дрона пострадали два мирных жителя. Один мужчина продолжает лечение в городской больнице № 2 Белгорода, второй - амбулаторно", - рассказал он.

Ночью в селе Головчино Грайворонского округа в результате сбросов двух взрывных устройств с беспилотника повреждены три квартиры, автомобиль и линия электропередачи, в селе Замостье - легковой автомобиль.

Ночью в результате атаки беспилотника в селе Погромец Волоконовского округа посечены три автомобиля и выбиты окна храма и частного дома.

Всего за минувшие сутки по населенным пунктам Белгородской области были совершены атаки 153 беспилотников и выпущено пять боеприпасов в ходе двух обстрелов.

Воздушным атакам подверглись 56 населенных пунктов региона. Три человека пострадали. Повреждены 12 частных жилых домов и три квартиры в многоквартирном доме, 23 легковых и грузовых автомобилей, один из которых сгорел, три социальных объекта, помещения четырех предприятий, пять инфраструктурных объектов, ЛЭП, храм и складское помещение.