Поиск

Гладков сообщил о двоих раненых в результате атаки дрона 9 марта

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о двух пострадавших от удара дрона в селе Ясные Зори Белгородского округа 9 марта.

"В районе села Ясные Зори в результате атаки дрона пострадали два мирных жителя. Один мужчина продолжает лечение в городской больнице № 2 Белгорода, второй - амбулаторно", - рассказал он.

Ночью в селе Головчино Грайворонского округа в результате сбросов двух взрывных устройств с беспилотника повреждены три квартиры, автомобиль и линия электропередачи, в селе Замостье - легковой автомобиль.

Ночью в результате атаки беспилотника в селе Погромец Волоконовского округа посечены три автомобиля и выбиты окна храма и частного дома.

Всего за минувшие сутки по населенным пунктам Белгородской области были совершены атаки 153 беспилотников и выпущено пять боеприпасов в ходе двух обстрелов.

Воздушным атакам подверглись 56 населенных пунктов региона. Три человека пострадали. Повреждены 12 частных жилых домов и три квартиры в многоквартирном доме, 23 легковых и грузовых автомобилей, один из которых сгорел, три социальных объекта, помещения четырех предприятий, пять инфраструктурных объектов, ЛЭП, храм и складское помещение.

Хроника 24 февраля 2022 года – 10 марта 2026 года Военная операция на Украине
Вячеслав Гладков Ясные Зори Белгородская область Белгородский округ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Дума намерена упростить взыскание долгов с компаний и ИП по банковским услугам

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2 на 0,2%

 Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2 на 0,2%

Севастополь частично обесточен из-за неисправности на воздушной линии

Что произошло за день: понедельник, 9 марта

Путин предупредил об угрозе остановки добычи нефти на Ближнем Востоке

Путин назвал условия для работы России с европейскими покупателями углеводородов

 Путин назвал условия для работы России с европейскими покупателями углеводородов

Путин поздравил Моджтабу Хаменеи в связи с его избранием Верховным руководителем Ирана

"Росатом" готов эвакуировать в ближайшее время часть сотрудников и их семьи с АЭС "Бушер"
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 566 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8608 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 144 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });