Один из раненных 10 марта в Брянске остается в критическом состоянии

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Один из пострадавших при ракетной атаке в Брянске находится в крайне тяжелом состоянии; еще семь пострадавших - в стабильно тяжелом состоянии, сообщил помощник главы федерального Минздрава Алексей Кузнецов.

"В больницах Брянска и Москвы, ведущих федеральных медицинских центрах Минздрава России продолжают получать необходимое лечение 29 пострадавших при атаке украинских боевиков в Брянске, в том числе один ребенок. Врачи борются за жизнь одного из пострадавших - он в крайне тяжелом состоянии. Состояние семи пострадавших врачи оценивают как стабильно тяжелое", - сказал он.

Состояние остальных раненых врачи оценивают как средней и легкой степени тяжести. Двоих уже выписали из больниц.

10 марта власти сообщили об ударе по Брянску семью ракетами Storm Shadow. Тогда погибли семь человек, пострадали 42. Некоторых раненых перевели лечиться в Москву.