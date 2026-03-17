В ОАЭ не исключили участия в обеспечении безопасности Ормузского пролива

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Советник президента ОАЭ Анвар Гаргаш заявил, что страна могла бы принять участие в операции по обеспечению безопасности Ормузского пролива, сообщает во вторник The Guardian.

Не уточняется, рассматривается ли участие в настоящий момент или же по завершении конфликта Израиля и США с Ираном.

Ранее администрация США выражала интерес к тому, чтобы партнеры США помогли с сопровождением судов через Ормузский пролив, однако в Европе заявляли, что не готовы на данном этапе участвовать в такой операции.