На Камчатке директор УК арестован после гибели женщины от падения глыбы льда

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - В Петропавловске-Камчатском городской суд арестовал на два месяца директора управляющей компании ООО УК "Актив" по делу о гибели женщины в результате падения с крыши глыбы льда, сообщили в краевом управлении СКР.

Он обвиняется по п. "в" части 2 статьи 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека). Вину он признал, отметили в СК.

17 марта днем с крыши пятиэтажного дома на Советской улицы упала глыба льда и пробила крышу автобусной остановки, на которой стояла 54-летняя женщина. Она погибла на месте от полученных травм. В тот же день было возбуждено уголовное дело.

По данным прокуратуры региона, что трагедия произошла из-за бездействия управляющей организации ООО УК "Актив", должностные лица которой не приняли мер к надлежащему содержанию многоквартирного дома. Прокуратура проводит проверку, в ходе которой даст оценку исполнению своих полномочий муниципалитетом и органами контроля.

СКР Камчатка Петропавловск-Камчатский
