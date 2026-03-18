Аэропорты Сочи и Краснодара возобновили обслуживание рейсов

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Аэропорты Сочи и Краснодара ("Пашковский") возобновили отправку и прием самолетов, сообщает Росавиация.

Ограничения вводили из соображений безопасности. Аэропорт Краснодара не обслуживал рейсы с утра вторника, аэропорт Сочи - с позднего вечера вторника.

Как сообщал мэр Сочи Андрей Прошунин, вечером в городе вводили угрозу атак БПЛА. Несколько самолетов ушли на запасные аэродромы.

Краснодар в ночь на 18 марта подвергся атаке беспилотников, сообщил глава города Евгений Наумов. Погиб один человек, повреждения получили несколько домов и 17 автомобилей.