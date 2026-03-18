Аэропорт Краснодара вновь приостановил обслуживание рейсов

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Аэропорт Краснодара "Пашковский" снова перестал выпускать и принимать рейсы, сообщила Росавиация.

Ограничения ввели из соображений безопасности.

В прошлый раз такие ограничения вводили утром 17 марта и отменили только на следующее утро. В ночь на 18 марта Краснодар атаковали беспилотники, погиб человек, повреждения получили несколько домов.

Аэропорт Краснодара (входит в группу "Аэродинамика") в сентябре 2025 года возобновил работу после более чем трехлетнего перерыва.

Росавиация Краснодар Пашковский
