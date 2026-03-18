В Новосибирске продлили арест владельцу обрушившегося в январе торгового центра

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Первомайский суд Новосибирска продлил до 21 мая арест владельцу торгового центра, который обвалился в январе, сообщил суд.

Защита предпринимателя просила заменить ему арест на меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

Он обвиняется по п."а, в" ч.2 ст.238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенное группой лиц по предварительному сговору, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть человека).

Здание, в котором располагались магазины и суши-бар, обрушилось 21 января на площади 600 кв. м. Один человек погиб, и двое пострадали.

Мэрия Новосибирска назвала этот торговый центр самостроем. Собственнику удалось узаконить строение через суд, заключив мировое соглашение с муниципалитетом, который первоначально настаивал на сносе объекта.