Экипаж газовоза "Арктик Метагаз", атакованного у берегов Мальты, прибыл в Мурманск

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Экипаж российского газовоза "Арктик Метагаз", получивший серьезные повреждения в результате атаки в начале марта у берегов Мальты, прибыл в Мурманск, передал корреспондент "Интерфакса".

В настоящее время с моряками проводит встречу губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Как сообщал Минтранс РФ, 3 марта российский газовоз "Арктик Метагаз" был атакован поблизости от территориальных вод Мальты.

"3 марта в непосредственной близости от территориальных вод государства-члена Евросоюза Республики Мальта совершена атака на российское судно - газовоз "Арктик Метагаз". Танкер следовал с грузом, оформленным по всем международным правилам, из порта Мурманск. Нападение на него совершено с побережья Ливии безэкипажными катерами Украины", - говорилось в сообщении. В Минтрансе отмечали, что все 30 членов экипажа, граждане России, были спасены.

Президент РФ Владимир Путин назвал террористической атакой нападение на российский газовоз в Средиземном море. В свою очередь в МИД РФ в связи с атакой в Средиземном море на "Арктик Метагаз" заявили, что Москва оставляет за собой право на принятие политико-дипломатических мер.

Мальта Мурманск Арктик Метагаз
