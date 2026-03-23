В российском МИД назвали спокойной обстановку на АЭС "Бушер" в Иране

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Ситуация на АЭС "Бушер" в Иране после недавнего удара по ней спокойная, заявил журналистам в Москве замглавы МИД России Андрей Руденко.

"Обстановка сохраняется в нашем коллективе спокойная. Хотя, конечно, то, что произошло, является грубейшим нарушением всех правил, всех норм и принципов МАГАТЭ, не говоря уже про устав ООН, - сказал он. - В этой связи, конечно, мы будем требовать от МАГАТЭ более четкой реакции на произошедшее с тем, чтобы такие вещи не повторялись. Потому что, не дай бог, что-то произойдет, - это грозит огромной бедой всему региону ближнего востока".

В Москве рассчитывают, что руководству США хватит благоразумия не наносить удары по АЭС "Бушер" в Иране, последствия в противном случае будут катастрофическими, сказал также Руденко. Так он прокомментировал слова президента США Дональда Трампа, пригрозившего подвергнуть обстрелу энергетические объекты Ирана в случае, если Тегеран в ближайшее время не разблокирует Ормузский пролив.

"Представляю, что "Бушер" не будет входить в эти списки, поскольку последствия будут просто катастрофическими для всех. Я думаю, что американскому руководству хватит благоразумия не делать этого", - сказал замминистра иностранных дел.