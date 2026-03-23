Трамп считает, что Иран всерьез настроен на переговоры с Вашингтоном

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Иран серьезно настроен вести переговоры с США, заявил американский президент Дональд Трамп.

"У нас были отличные переговоры. Мы много говорили с иранцами, но на этот раз они настроены серьезно", - сказал он в понедельник на заседании "круглого стола" в Мемфисе.

По словам Трампа, "это случилось только благодаря великолепной работе, которую проделали наши военные".

"Мы разбили военно-воздушные силы, противовоздушную оборону, разбили все", - сказал Трамп.

Он отметил, что у Ирана были "очень большие, новые, на самом деле, дорогие объекты, строительство которых стоит миллиарды долларов".

Хроника 28 февраля – 23 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
США Дональд Трамп Иран
