Суд вынес приговор шести участникам перестрелки у офиса Wildberries в 2024 году

Ахмед Магомедхалилов перед заседанием Басманного суда Москвы. 2024 год.
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Пресненский суд Москвы признал шестерых подсудимых виновными в хулиганстве и самоуправстве по делу о перестрелке у офиса Wildberries в сентябре 2024 года.

Джабраили Умаев и Мурад Мажиев "приговорены каждый к наказанию в виде 1 года 7 месяцев заключения в колонии строгого режима, Лев Бахтурин, Андрей Ефремов, Ахмед Магомедхалилов и Максим Сковородин - к 2 годам 4 месяцам колонии общего режима каждый", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Мосгорсуда.

Все фигуранты признаны виновными в хулиганстве с применением оружия (ч. 2 ст. 213) и в самоуправстве с применением насилия (ч. 2 ст. 330 УК РФ). Магомедхалилов и Мажиев - еще и в умышленном повреждении чужого имущества из хулиганских побуждений (ч. 2 ст. 167 УК РФ).

Днем 18 сентября около офиса компании Wildberries в Романовом переулке в Москве произошла стрельба, в результате которой погибли два сотрудника охраны офиса, семь человек ранены.


