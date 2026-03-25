Возвращать россиянам деньги за отмененные туры из ФПО пока готовы 17 крупных туроператоров

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Возвращать туристам средства за отмененные туры из фондов персональной ответственности (ФПО) пока захотели 17 крупных туроператорских компаний, в их фондах накоплено около 2 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" глава ассоциации туроператоров по выездному туризму "Турпомощь" Александр Осауленко.

"На сегодня 17 туроператоров подали заявки в ассоциацию "Турпомощь" с просьбой распечатать их фонды персональной ответственности для возврата средств туристам за отмененные поездки после остановки продаж туров в страны Персидского залива. Это крупнейшие игроки на этих направлениях, работающие с массовым потоком. Размер требуемых средств пока неизвестен, туроператоры собирают данные и формируют реестр претензий. Параметры требований станут понятны не ранее, чем через несколько месяцев. Совокупный объем накопленных средств персональной ответственности у этих туроператоров составляет 2 млрд рублей. Этого большая сумма, ее точно должно хватить", - сказал он.

Осауленко вполне допускает, что в ближайшее время к уже заявившим о планах по использованию ФПО массовым туроператорам присоединятся и нишевые игроки, работающие в основном с индивидуальными туристами.

"Всего, как мы ожидаем, интерес к механизму распечатывания ФПО могут проявить до 30% компаний-членов ассоциации. Но пока идет процесс переговоров с туристами, поиск альтернатив для отмененных туров. Скорее всего, подавляющее большинство будут вступать в диалог с туроператором и турагентством, чтобы договориться о замене или переносе", - сказал он.

Правительство подписало распоряжение, согласно которому туроператоры смогут воспользоваться средствами ФПО для возврата денег туристам за отмененные туры в шесть стран Ближнего Востока. Оно касается оплаченных туров в ОАЭ, Саудовскую Аравию, Оман, Катар, Бахрейн, Кувейт, Иран и Израиль с вылетом в период с 28 февраля по 31 марта.

По данным "Турпомощи", сейчас в фондах персональной ответственности туроператоров накоплено около 5,8 млрд рублей, еще чуть более 500 млн находится в резервном фонде. В России на начало 2026 года работало около 4,6 тысячи туроператоров, из них порядка 433 занимаются выездным туризмом и входят в ассоциацию "Турпомощь".