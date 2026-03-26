Реконструкция поврежденной наводнением дамбы в Орске рассчитана на три года

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - В Оренбургской области запланировали на ближайшие три года работы по реконструкции дамбы в Орске, пострадавшей в 2024 году от сильнейшего паводка.

"Мы составили план по модернизации дамбы. На самом деле там большой объем работ - 25 км дамбы надо реконструировать, поэтому мы эти работы запланировали на ближайшие три года", - сообщил "Интерфаксу" губернатор региона Евгений Солнцев.

12 марта он на встрече с президентом Владимиром Путиным попросил помощи в реализации этого проекта. Тогда он сказал, что работы по реконструкции дамбы оцениваются в 28,2 млрд рублей.

В настоящее время, по словам Солнцева, ситуация с паводком в регионе нормальная.

"Мы держим ситуацию на контроле. У нас опасения, конечно, есть, мы понимаем, что риски существуют. Мы к ним готовимся, и сброс делаем - и из Ириклинского водохранилища делаем, и на других водохранилищах. Сегодня у нас 4 участка перекрытых дорог", - добавил губернатор.

Отвечая на вопрос о создании транспортного коридора между Россией и Казахстаном через Оренбургскую область, который также обсуждался в ходе встречи с президентом, Солнцев отметил, что сейчас этот проект еще прорабатывается.

"Пока мы обсуждаем этот проект. Он есть, он исторически сложился еще у Советского Союза, поэтому мы его просто попробуем модернизировать, дать ему вторую жизнь", - сообщил губернатор.