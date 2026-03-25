В России планируют к 2030 году создать сеть из ста передовых инженерных школ

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - В России планируют к 2030 году удвоить количество передовых инженерных школ с нынешних 50 до 100, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на отчетно-программном форуме "Единой России" в Нижнем Новгороде.

"Пятый год мы реализуем проект - это передовые инженерные школы. Сегодня 50 таких школ в тесной связи с предприятиями нашей страны. Запрос на создание таких школ и подготовку инженеров нового типа со стороны вузов и бизнеса мы видим огромный. И осенью мы планируем провести очередной отбор, будем отбирать 30 передовых инженерных школ (...). К 2030 году по поручению президента мы построим сеть из 100 передовых инженерных школ", - сказал он.

На форуме, в частности, рассматриваются вопросы развития современной образовательной инфраструктуры, а также подготовки кадров, в том числе для обеспечения технологического суверенитета России.

Говоря о перестройке системы профессионального образования, Чернышенко отметил, что в результате реализации федерального проекта "Профессионалитет" в 2025 году достигнута "очень важная цифра: более 63% выпускников школ выбрали рабочую профессию".

По его данным, благодаря этому проекту только в Приволжском федеральном округе создано 153 профессиональных кластера.

