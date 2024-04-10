Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 15:28

Более мощную дамбу построят в оренбургском Орске

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Дамба другого уровня мощности, чем разрушенная половодьем, будет построена в Орске, планы строительства дамбы подтвердил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин, сообщила пресс-служба правительства Оренбургской области.

"Как было отмечено, сооружение должно быть совершенно другого уровня мощности - чтобы противостоять такой большой воде, как пришла в Орск весной 2024 года. Должны быть соответствующие размеры дамбы, материалы для её строительства и инженерные решения", - говорится в сообщении по итогам совещания с министром.

Ранее о планах строительства новой дамбы сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер на встрече с местными жителями.

В РоссииДамбу в Оренбурге в районе моста через Урал наращивают на метрЧитать подробнее

Сообщается также, что Орск будет включен в федеральную программу развития электротранспорта, а после отхода воды начнётся реконструкция трамвайных путей.

Также будет организовано восстановление автомобильных дорог, которым половодье нанесло крупный ущерб, с учетом большой площади города, удалённости друг от друга разных районов и сельских населённых пунктов, входящих в состав Орска.

Всего в Оренбуржье Минстрой России окажет содействие в преодолении последствий паводка в более чем 20 муниципалитетах и городских округах. На всех освобождаемых от воды территориях уже ведется предварительная оценка зоны подтопления, отмечается в сообщении.

Как сообщалось, на фоне крупнейшего за последние десятилетия паводка в регионе 5 апреля в Орске прорвало введенную в строй в 2010 году защитную насыпную дамбу. В Оренбуржье действует режим ЧС федерального уровня.

По информации региональных властей, разрушенная насыпная дамба в Орске по проекту была рассчитана на уровень реки Урал в 5,5 м, но в этом году уровень Урала в половодье превысил 9,6 м.

Наводнение в Орске

11
Орск Оренбургская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Сигнал "Сирена" ввели для спецслужб в подмосковном Чехове

Роскомнадзор потребовал от Duolingo проверить контент на ЛГБТ-пропаганду

Роскомнадзор потребовал от Duolingo проверить контент на ЛГБТ-пропаганду

Chery в 2023 г. нарастила выручку в России в 3,8 раза, до рекорда для рынка

Госдума приняла закон о размере оплаты сверхурочной работы

Госдума приняла закон о размере оплаты сверхурочной работы

Суд принял решение о принудительной ликвидации Киви банка

Суд принял решение о принудительной ликвидации Киви банка

Причиной второй отмены пуска "Ангары" стал сбой системы контроля запуска двигателя

Причиной второй отмены пуска "Ангары" стал сбой системы контроля запуска двигателя

Первый пуск ракеты "Ангара-А5" с космодрома Восточный перенесли на 11 апреля

Песков заявил, что бизнесмены из РФ могут оспорить в судах санкции ЕС против них

Песков заявил, что бизнесмены из РФ могут оспорить в судах санкции ЕС против них

В РСПП подтвердили перенос съезда на 25 апреля

Потерявшие жилье в Оренбуржье получат компенсацию из расчета 68,7 тыс. руб. за 1 кв. м

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });