Более мощную дамбу построят в оренбургском Орске

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Дамба другого уровня мощности, чем разрушенная половодьем, будет построена в Орске, планы строительства дамбы подтвердил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин, сообщила пресс-служба правительства Оренбургской области.

"Как было отмечено, сооружение должно быть совершенно другого уровня мощности - чтобы противостоять такой большой воде, как пришла в Орск весной 2024 года. Должны быть соответствующие размеры дамбы, материалы для её строительства и инженерные решения", - говорится в сообщении по итогам совещания с министром.

Ранее о планах строительства новой дамбы сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер на встрече с местными жителями.

Сообщается также, что Орск будет включен в федеральную программу развития электротранспорта, а после отхода воды начнётся реконструкция трамвайных путей.

Также будет организовано восстановление автомобильных дорог, которым половодье нанесло крупный ущерб, с учетом большой площади города, удалённости друг от друга разных районов и сельских населённых пунктов, входящих в состав Орска.

Всего в Оренбуржье Минстрой России окажет содействие в преодолении последствий паводка в более чем 20 муниципалитетах и городских округах. На всех освобождаемых от воды территориях уже ведется предварительная оценка зоны подтопления, отмечается в сообщении.

Как сообщалось, на фоне крупнейшего за последние десятилетия паводка в регионе 5 апреля в Орске прорвало введенную в строй в 2010 году защитную насыпную дамбу. В Оренбуржье действует режим ЧС федерального уровня.

По информации региональных властей, разрушенная насыпная дамба в Орске по проекту была рассчитана на уровень реки Урал в 5,5 м, но в этом году уровень Урала в половодье превысил 9,6 м.