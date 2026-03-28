Более 100 человек эвакуированы из зон подтопления в Махачкале

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Более 100 человек эвакуировали в Махачкале в субботу на фоне ЧС с подтоплениями, 30 из них находятся в пунктах временного размещения, сообщает администрация города.

"На 20:30 мск эвакуировано 103 человека. Размещено в пунктах временного размещения более 30 человек. Остальные остались у родственников", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также было эвакуировано более 100 автомобилей с подтопленных участков.

Сильные дожди привели к подтоплению электроподстанций и ограничению электроснабжения в почти двух десятках районов Дагестана. В пресс-службе администрации Махачкалы сообщили, что в городе введен режим ЧС, проводится ликвидация последствий непогоды. Подтоплены улицы и частные дома в нескольких населенных пунктах республики.

Некоторые районы Махачкалы, Дербента и Хасавюрта частично остались без водоснабжения и теплоснабжения из-за отключений света, вызванных непогодой.

Махачкалинский морской торговый порт находится в штатном режиме, портовое производство (краны, буксиры) временно приостановлено из-за погодных условий.

Накануне спасатели предупредили, что с 27 по 29 марта в Дагестане прогнозируются дожди и сильный ветер.