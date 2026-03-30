МЧС сообщило о стабилизации ситуации с подтоплением из-за непогоды в Дагестане

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Паводковая ситуация в Дагестане нормализуется, более полутысячи жилых домов освободились от воды за сутки, сообщила пресс-служба МЧС РФ в понедельник.

"Ситуация в республике стабилизируется. За сутки от воды освободились 544 жилых дома , 698 приусадебных участков и 120 участков автомобильных дорог. Затопленными остаются 235 жилых дома, 550 приусадебных участков и 10 участков дорог", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в районах, которые освободились от воды, начала работу оценочная комиссия, которая установит причиненный ущерб.

В семи пунктах временного размещения (ПВР) остаются 118 человек, в том числе 34 ребенка.

К проведению аварийно-восстановительных работ энерго- и газоснабжения привлечены 250 человек и 82 единицы техники. Всего в ликвидации подтопления в регионе задействованы 673 человека и 224 единицы техники.

Как сообщалось, в субботу сильные дожди привели к подтоплению электроподстанций и ограничению электроснабжения почти в двух десятках районов Дагестана. В Махачкале, в Хасавюртовского районе Дагестана и в Буйнакске власти ввели режим ЧС.

Некоторые районы Махачкалы, Дербента и Хасавюрта частично остались без водоснабжения и теплоснабжения из-за отключений света, вызванных непогодой. В пик непогоды одновременное максимальное количество отключенных потребителей достигло более 560 тыс. человек, к утру воскресенья неподключенными оставались 65 тыс. абонентов. По данным на 12:00 29 марта, энергетики вернули электроснабжение 70% обесточенных потребителей в Дагестане. Более 3,3 тыс. человек эвакуированы из подтопленных районов республики.