В дагестанском Буйнакске объявлена угроза оползней

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Угроза оползней объявлена в Буйнакске, лавины сошли в Тляратинском и Цумадинском районах на фоне ситуации с непогодой по всей республике, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов.

"Вызывает тревогу ситуация в Буйнакске, где возникла угроза оползней. Сейчас люди переводятся в безопасные места. С наступлением светлого времени суток специалисты дадут более точную оценку ситуации. В Тляратинском и Цумадинском районах сошли лавины. Пострадавшие участки дорог закрыты, ведутся работы", - написал Меликов в субботу в своем телеграм-канале.

Он отметил, что по состоянию на 20:30 мск из более чем 500 тыс. абонентов, оставшихся без света в результате разгула стихии, неподключенными остались около 110 тыс. Основной проблемой для подачи энергоснабжения в пока обесточенные дома являются масштабные подтопления. В основном это касается Махачкалы и Хасавюрта.

"В столице подтопленными оказались три основные центра питания - Махачкала-110, Приморская и Восточная. Сейчас проводится подготовка для откачки воды. Работа ведется в круглосуточном режиме до подачи электроэнергии в дом каждого дагестанского абонента", - добавил Меликов.

Сильные дожди привели к подтоплению электроподстанций и ограничению электроснабжения в почти двух десятках районов Дагестана. В пресс-службе администрации Махачкалы сообщили, что в городе введен режим ЧС, проводится ликвидация последствий непогоды. Подтоплены улицы и частные дома в нескольких населенных пунктах республики.

Некоторые районы Махачкалы, Дербента и Хасавюрта частично остались без водоснабжения и теплоснабжения из-за отключений света, вызванных непогодой.

Махачкалинский морской торговый порт находится в штатном режиме, портовое производство (краны, буксиры) временно приостановлено из-за погодных условий.

Накануне спасатели предупредили, что с 27 по 29 марта в Дагестане прогнозируются дожди и сильный ветер.