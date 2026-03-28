В Дагестане восстановлено электроснабжение более чем у половины пострадавших от дождей абонентов

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - В Дагестане восстановлено электроснабжение более чем у половины абонентов, оставшихся без света из-за сильных дождей, сообщает в субботу вечером правительство региона в Мах.

Уточняется, что на данный момент сложная ситуация сохраняется в Махачкале, Хасавюрте и 18 районах Дагестана.

"В Махачкале обстановка осложнена подтоплением трех подстанций 110 кВ. По результатам работ по водоотведению будут приниматься решения о вводе этих питающих центров в эксплуатацию", - говорится в сообщении.

Сильные дожди привели к подтоплению электроподстанций и ограничению электроснабжения в почти двух десятках районов Дагестана. В пресс-службе администрации Махачкалы сообщили, что в городе введен режим ЧС. Подтоплены улицы и частные дома в нескольких населенных пунктах республики.

Некоторые районы Махачкалы, Дербента и Хасавюрта частично остались без водоснабжения и теплоснабжения из-за отключений света, вызванных непогодой.

Работы на энергообъектах региона ведутся в круглосуточном режиме. К устранению последствий удара стихии привлечено 112 бригад: 340 специалистов и 115 единиц техники.

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });