В Дагестане восстановлено электроснабжение более чем у половины пострадавших от дождей абонентов

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - В Дагестане восстановлено электроснабжение более чем у половины абонентов, оставшихся без света из-за сильных дождей, сообщает в субботу вечером правительство региона в Мах.

Уточняется, что на данный момент сложная ситуация сохраняется в Махачкале, Хасавюрте и 18 районах Дагестана.

"В Махачкале обстановка осложнена подтоплением трех подстанций 110 кВ. По результатам работ по водоотведению будут приниматься решения о вводе этих питающих центров в эксплуатацию", - говорится в сообщении.

Сильные дожди привели к подтоплению электроподстанций и ограничению электроснабжения в почти двух десятках районов Дагестана. В пресс-службе администрации Махачкалы сообщили, что в городе введен режим ЧС. Подтоплены улицы и частные дома в нескольких населенных пунктах республики.

Некоторые районы Махачкалы, Дербента и Хасавюрта частично остались без водоснабжения и теплоснабжения из-за отключений света, вызванных непогодой.

Работы на энергообъектах региона ведутся в круглосуточном режиме. К устранению последствий удара стихии привлечено 112 бригад: 340 специалистов и 115 единиц техники.