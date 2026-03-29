Электроснабжение вернули 70% потребителей в Дагестане, обесточенных из-за непогоды

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Специалисты филиала ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" восстановили нарушенное из-за сильных дождей электроснабжение части потребителей в 11 районах Дагестана, сообщает в воскресенье пресс-служба ПАО.

"Энергетики филиала "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" восстановили электроснабжение 70% пострадавших от непогоды потребителей", - говорится в сообщении.

Мероприятия по ликвидации последствий стихии в оставшихся районах продолжаются в круглосуточном режиме.

"Процесс восстановления осложняется сильным ветром с дождем и снегопадом в горных районах, а также разрушением мостов и сходами селей, что затрудняет оперативный доступ специалистов к энергообъектам", - добавили в пресс-службе.

В субботу, 28 марта, сильные дожди привели к подтоплению электроподстанций и ограничению электроснабжения почти в двух десятках районов Дагестана. В Махачкале и Хасавюртовском районе региона введены режимы ЧС. Подтоплены улицы и частные дома в нескольких населенных пунктах республики.

Некоторые районы Махачкалы, Дербента и Хасавюрта частично остались без водоснабжения и теплоснабжения из-за отключений света, вызванных непогодой.