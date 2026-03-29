Режим ЧС ввели в Хасавюртовском районе Дагестана из-за непогоды

Вид на железнодорожный мост на окраине дагестанского села Джемикент, опора которого рухнула из-за селевых потоков Фото: Гянжеви Гаджибалаев/ТАСС

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Власти Хасавюртовского района Дагестана ввели режим ЧС из-за непогоды, вызвавшей подтопления, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике в воскресенье.

"На территории Хасавюртовского района с 21:00 мск 28 марта (введен - ИФ) режим функционирования "Чрезвычайная ситуация", - говорится в сообщении.

Режим ЧС введен в Хасавюртовском районе согласно постановлению врио главы администрации района.

Как сообщалось, в субботу сильные дожди привели к подтоплению электроподстанций и ограничению электроснабжения в почти двух десятках районов Дагестана. В Махачкале введен режим ЧС. Подтоплены улицы и частные дома в нескольких населенных пунктах республики.

Некоторые районы Махачкалы, Дербента и Хасавюрта частично остались без водоснабжения и теплоснабжения из-за отключений света, вызванных непогодой.